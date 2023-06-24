防疫志工拿長竹竿在民宅天溝投藥，引來民眾狐疑眼光，里長鄭晴而沿街廣播「這是志工不是怪叔叔」。（曹婷婷攝）

台南本土登革熱確診病例昨天一口氣新增12例，為本土病例發生以來，單日新增最多，其中11例在仁德區，今天特別再針對疫情熱區的成功里進行「雙溝」投藥，包括天溝、水溝都投擲乳塊，殺死病媒蚊孑孓，26日還將於成功里、仁和里再度執行大規模噴藥。

台南這波本土登革熱疫情目前已多達39例，病例多集中於仁德區，截至昨天已有28例，此外，緊鄰仁德區的東區也有7例，另外，永康區2例、安南區與善化區各1例。

鑒於仁德區病例數仍持續增加，從發生首起病例的13日起來，已先後展開多次化學防治及擴大孳生，但防疫人員幾次下來針對環境診斷與掃蚊，還是持續發現有蚊子與陽性容器中發現孑孓。

仁德區長黃素美指出，今天除了針對成功里重點防治，進行天溝、水溝「雙溝」投藥，同時也號召成功、仁和里進行家戶環境清潔日，26日成功里、仁和里還將再次展開外圍大規模戶外噴藥，從環境著手，期能阻絕病媒傳播鏈，避免登革熱疫情持續升溫。

今天出動5名志工手拿長竹竿，穿梭成功里朝民宅天溝與水溝投擲乳塊，成功里長鄭晴而也廣播放送，「這是我們的志工，不是怪叔叔更不是小偷。」他說，登革熱防治是跟時間賽跑，志工頂著豔陽孳清、投藥，但擔心有民眾誤解「誰在我家門口揮舞竹竿？」他乾脆一邊跟在後面騎車沿街廣播，減少不必要誤會。