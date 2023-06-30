國票金前5月稅後盈餘8.61億元，每股稅後盈餘0.25元，5月底每股淨值11.14元。累計獲利年增1成，主要由於第2季升息步入尾聲，子公司國票伺機回補置換優質債券，兼顧資產品質與提升收益率，同時逐步調整授信結構，利差逐漸擴大，金融資產評價與處分利益的挹注。

總經理陳冠舟指出，國票獲利來源三大支柱為債券業務的養券利差、授信業務利差及資本市場，包括債券及股權商品的操作資本利得，今年債券業務中的外幣債券因美元殖利曲線持續倒掛，不利養券收益，但在台債方面，養券收益與資本利得均有進帳，惟整體債券收益較去年衰退，而所持有的台外幣債券投資組合均為投資等級債券，信用質量佳，隨升息接近尾聲，外幣債券將苦盡甘來，已反映於外幣債券評價利益的回升，另外授信利差則是持續擴大，收益顯著增長，而資本市場的操作利得，不論債市及股權商品，對今年獲利均有明顯貢獻。

子公司國票證券經紀業務收益為主要獲利來源，經紀業務市占率2.04％，其中融資券業務市佔率亦較去年成長。在自營及承銷業務績效，較去年提升，新金業務近年來為國票證券獲利主力。

由於台股市場投資生態丕變，財富管理多元商品及數位金融的發展成為兵家必爭之地，國票證券除維持經紀、自營及新金等業務穩定的獲利，並成立數位金融專責部門，提供客戶高頻交易、策略交易及數位金行銷等服務平台。

轉投資的樂天銀行在存款餘額及開戶數穩定增長，客戶結構相對是健康，今年尤其在消費性放款上，調整授信策略，優化徵審系統，餘額成長倍增，存放比持續提升中，整體的業務淨收益已為正數，隨著資產穩健成長，槓桿倍數逐季加速提升，將有助於損益兩平的達成。

未來除持續與樂天集團及外部企業進行相關合作，以擴大樂天生態圈增加客戶群，並配合主管機關對於純網銀業務的開放政策，樂天商銀將積極爭取試辦業務，與電子支付業、證券業業務合作，並爭取開展法人金融業務，將有效提升業務能量，提高資本效率。