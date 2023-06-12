前方發生3車連撞，佔據中線道、內車道，該車主因視線不佳，在距離事發轎車僅10公尺才緊急切道，先是切近內車道又再切往中線。（翻攝自臉書「爆料公社」）

一名車主日前行駛在國3接近南投休息站時，因下雨、該路段沒有路燈，前方突然發生3車連撞，佔據中線道、內車道，該車主因視線不佳，在距離事發車輛僅10公尺才發現、緊急切道，先是切進內車道又再切出中線，才未造成追撞，驚悚畫面曝光，網友留言「天啊，技術太好了」。

該車主在臉書「爆料公社」分享事發影片，他當時開著BMW行駛在國道3路段距離南投休息站1公里處，前方突然發生3車追撞事故，一輛車橫躺在快車道，一輛橫躺在中線道，另一台則失控360度大迴轉撞到路肩護欄，當時因為下大雨，該路段又沒有路燈，原PO視線不佳，發現車禍時才緊急閃避。

畫面中，原PO發現中線道前方有輛打橫停住，僅級切到內車道，又發現內車道前方有輛白車也是打橫停住，再度切至中線，超驚險過程全被拍下，路面上全是車體碎片，原PO事後嚇壞說「由於天黑路暗，發現時已距離不到10公尺，在驚嚇挫塞當下，馬上轉方向盤快速減速閃避。」

原PO說「還好開的是BMW，不然的話他就是第四台了」；其他網友留言「好險速度也不快」、「天啊，技術太好了」、「BNW底盤很穩的，輪胎也是個關鍵」、「大老遠就看到一台車失控，早就該減速打雙黃燈警示後方」、「晚上沒路燈真的很恐怖」、「車好沒話說，但前車急煞偏閃動作那麼大，應該就要減速不是嗎」、「真的是人技術的問題加上你車速不快，不然什麼車來都一樣」。