香港知名鐵道作家蕭潔恒與女友相戀10多年，今日一圓3年前鐵道婚禮的願望。（林雅惠攝）

香港知名鐵道作家蕭潔恒與女友相戀10多年，今日一圓3年前鐵道婚禮的願望。（林雅惠攝）

香港知名鐵道作家蕭潔恒與女友相戀10多年，今日一圓3年前鐵道婚禮的願望。（林雅惠攝）

香港知名鐵道作家蕭潔恒與女友相戀10多年，今日一圓3年前鐵道婚禮的願望。（林雅惠攝）

香港知名鐵道作家蕭潔恒與女友相戀10多年，鐵道意外成了他人生中的月老，2人原本規畫在2020年來台舉辦婚禮，並規畫包下蒸汽火車當結婚禮車，結果疫情打亂計畫，如今台灣國境解封，蕭潔恒夫妻今天補辦婚禮，在台鐵包下專開列車作為結婚禮車，50名親友也跟隨從新左營站出發，至潮州鐵道園區補辦婚禮，一圓3年前未完成的夢。

現年40多歲的蕭潔恒任職香港鐵路公司，不僅是香港知名鐵道作家，也是交通迷，曾出版過5本與鐵道相關書籍，鐵道意外成了他人生中的月老，蕭潔恒寫的第一本鐵道書「鐵路系統技術入門」讓他遇見人生的另一半，當時母校邀請他返校演講，當時的司儀事後成了他的女友，2人相戀10多年。

原本蕭潔恒規劃2020年舉辦婚禮，熱愛鐵道的他當時打算來台灣包下蒸汽火車當結婚禮車，未料一場疫情打亂了計畫，因為疫情來不了台灣，因不知道疫情何時結束，因此去年3月就與女友在香港登記結婚，但可惜的是，當時因為疫情，親友無法觀禮，更遺憾的是，疫情帶走了他的父親。

如今台灣國境解封，蕭潔恒即向台鐵辦理包車籌備結婚事宜，花了約新台幣50萬元完成搭台鐵補辦婚禮的心願。

由於台鐵的R20型柴電機車，跟香港九廣鐵路的G12型柴電機車同型，因此租用R20型柴油機車牽引5節莒光號車廂，並加掛1節客廳車，從新左營站到枋野，期間造訪「2個台鐵路線圖上沒有對外營運的車站」，包括旅客無法下車的枋野車站，及停靠潮州最新的景點「潮州鐵道園區-南方小站」。

婚禮邀請50多名台港朋友參加，有30到40多名是來自香港的親友，其中包含港鐵的同事，結婚專列加碼附掛35PC32701客廳車，車內設有客室、吧台餐室、會客廳、及全國軌道界獨一無二的車廂瞭望台，讓香港親友可以展望南台灣的美麗風光，有個難忘的體驗及回憶。

結婚專列10：02將由新左營站出發，新郎、新娘在新左營站將50年前的「香港九廣鐵路英段」藤圈路牌，交給值乘的司機員，象徵是由「1910年香港九龍車站」到達「2023年新左營站」。

籌辦這次婚禮之一的台灣鐵道暨國土規劃學會理事陳建築表示，專列在九曲堂站特別停留10分鐘，是因為這是見證高雄鐵路地下化後，往南走的第一個露天車站，會邀誚香港親友在月台拍照留念。

潮州最新的景點「潮州鐵道園區」是這對新人要特別介紹及推薦，除了有特色的鐵道文物展區，還有戶外寬廣的庭園設計，是值得到訪一遊。

枋山站除了是極南車站有地標可以打卡外，還可以看到臺灣海峽，更與香港同在一緯度，蕭潔恒在此以機車頭鳴笛儀式，向疫情期間離世的爸爸致敬（6月18日也是香港的父親節），疫情帶走了他父親，永遠都看不到他的婚禮，令他很傷心，如果沒有疫情，父親就能見證他人生這重要的一刻。

列車抵達加祿站，停車時間24分，推薦賓客可下車購買名片式「加祿-東海」吉祥車票留念，代表「嘉官晉祿，福如東海」。

新人為香港親友設計的台鐵專列行程，看得到處處的用心，讓賓客們在短時間內就體會到台灣鐵道觀光之美，讓這趟人生旅程永留回憶。

陳建築表示，這次鐵道婚禮規畫是由港台兩地鐵道朋友一起協力完成，才讓新人能有完美的婚禮。