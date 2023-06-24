國立台灣美術館（國美館）今年6月26日即將迎來35週年，館慶以「豐收」的概念出發，連結國美館典藏及當期展覽內容，即日起至7月16日推出「國美慶35豐收嘉年華」系列活動

國美館廖仁義館長表示，國美館35年來致力於台灣美術及當代藝術的展覽、研究、典藏及教育推廣，營造友善的藝術環境，期望延續文化內涵、鼓勵社會參與。

今年國美館35週年館慶，以豐收的主題、生日贈禮與祝福的意涵、「台灣土．自由水︰黃土水藝術生命的復活展」及「牛之變－謝里法墨彩畫與書信展」的水牛意象為發想基礎，邀請台中在地藝術家揉合國美館典藏席德進〈收割〉、林之助〈樹林〉及林智信〈台灣農婦〉作品，以台灣田野景觀紋理、華人主食稻米等為其「豐收」含意，將空間營造台灣稻田想像。也加入大眾參與方式，邀請觀眾藉由織品再利用的過程將稻草捲成稻草輪，捲的過程中包含個人對過去生活的回顧、未來的期許，同時以此對國美館獻上祝福與禮物。

回應「豐收」主題，運用「時代記憶：國美35典藏精選展」及國美館典藏品，推出「豐收時光機線上活動」，以親近大眾的語彙方式呈現，透過持續向觀眾提問，創造更多趣味性的互動，讓觀眾用新的眼光再次遇見國美館。

「藝起NOW雙語」結合AI互動，把典藏作品的創作元素，化身為互動遊戲，跟著Mr. ART看看藝術家想表達的創作與故事。除此之外，館慶期間透過當期展覽延伸不同活動的推動，「台灣土‧自由水：黃土水藝術生命的復活經典跨域系列音樂會」以音樂來禮讚及頌揚台灣雕塑先驅黃土水創作歷程；「扭牛捏捏」創意手作工作坊，透過作品實物觀察、牛的藝術史，練習宏觀感受「牛」與我們之間的距離。