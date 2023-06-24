大陸今年高考成績出爐，當年的汶川地震「敬禮娃娃」郎錚查到高考成績，考了637分，比預估高了大約10分。「查到分數後有一點點驚喜，迫不及待地分享給了家人」。郎錚表示，喜歡文學、歷史、國際政治等專業，目前已收到了北京大學和中國人民大學的邀請。接下來將結合高考分數及個人興趣，進行高考志願填報。

郎錚這個曾在汶川大地震中感動全國大陸的「敬禮娃娃」，今年已18歲，身高也長到了185公分。時間回到2008年，「5．12」四川汶川特大地震發生後，在北川災區的一片廢墟中，時年3歲、左臂受傷被埋20多個小時的小郎錚獲救。

當時，他躺在一塊用小木板製成的臨時擔架上，用稚嫩的右手向8位抬著他的解放軍戰士敬禮。這一幕，通過照片和影像迅速傳遍全大陸，感動了許多人。

當電腦上顯示出成績的那一刻，全家人都很激動，郎錚總分637。其中，語文129，數學126，英語143，文科綜合239。郎錚說「跟我自己預估的分數差不多。志願準備填報北京大學，因為我喜歡歷史、國際政治，專業方向也準備填這個」。

他表示，大學畢業後想從事公務員之類的工作，更好地為人民服務，回報社會對他的關心關愛。