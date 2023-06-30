駕駛「不禮讓行人」今起開始重罰，交通部長王國材強調，禮讓行人的標準，為車輛與行人間隔3公尺須停讓，違者最高罰6000元；駕駛也會變成行人，要共同營造禮讓行人的環境，行人也要注意，不能因為會停讓，就滑手機或任意穿越馬路。

中華電信今天舉辦27週年績優人員表揚大會，副總統賴清德、交通部長王國材、中華電信董事長郭水義等人出席。由於今天也是「不讓行人」法規從嚴開罰第一天，不少運將在會場外抗議這項新制。

王國材受訪時強調，立法院會通過修正道路交通管理處罰條例部分條文，加重汽車（包含機車）駕駛人不禮讓行人罰則，最重可罰6000元。

他說，交通部與警政署原本希望採更嚴格取締標準，但考量罰鍰已提升，因此未禮讓行人的標準仍為車輛與行人間隔3公尺須停讓。

他強調，只要是不停讓行人、拒絕攔檢稽查和逃逸、一般道路裝載散落物掉落等6項違規，除罰款外，將強制接受道安講習。