「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）27日突爆喜訊，向經紀人Summer林有慧求婚成功，開心在社群分享「我想讓大家知道，我很幸福，我真的很幸福」，霸氣宣告「如願聽到最重要的那3個字，是的，我正式告別了單身」，在求婚影片中，只見他單膝下跪為Summer戴上求婚戒，並承諾「我要用力，用我一生去愛」，氣氛感人。

老蕭所屬喜鵲娛樂30日在臉書po出求婚花絮照，老蕭、Summer分別穿著白色情侶裝，老蕭衣服背後寫著「我愛夏天！」Summer的衣服則寫「最好是嘞！」甜蜜放閃無極限，喜鵲娛樂也寫下：「33代表的意義是永除不盡，一生愛你， 生生不息。」據悉，該情侶裝是33percentluck特地替他們訂製，33percentluck是一個由多位好友為整合運動、音樂、生活而創立的行銷品牌，籌備歷時兩年，老蕭是該品牌的聯合創始人。

喜鵲娛樂也在社群釋出一段影片，只見向來熱心公益的老蕭在求婚後的凌晨，還跑去台北車站發送食物給街友，把幸福與分享給他人。

老蕭目前人正在長沙錄製節目《這就是灌籃5》，在微博上盛傳一段影片，是有參與錄影的網友分享老蕭在錄影現場發起「喜糖」，開心與大家分享求婚成功喜悅。