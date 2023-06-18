數百萬隻摩門蟋蟀（Mormon crickets）入侵艾科（Elko）。

美國內華達州艾科（Elko）近期遭到數百萬隻摩門蟋蟀（Mormon crickets）入侵，這些有殼生物侵占車道、庭院，甚至攀爬在牆上，讓當地居民嚇壞，不斷驚呼「超噁」，居民表示，最危險的是汽車開過道路、輾壓這些蟋蟀後，蟋蟀體液導致道路變得溼滑，至今已釀成多起事故。

綜合拉斯維加斯地方電視台KLAS-TV、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，內華達州艾科（Elko）鎮近期遭到數百萬隻摩門蟋蟀大舉入侵，當地居民分享的影片顯示，蟋蟀大軍霸占住家車道、庭院，宛如在路上鋪了一大片蟋蟀地毯，牠們甚至爬上牆壁、柱子，畫面相當震撼。

摩門蟋蟀（Mormon crickets）大舉入侵內華達州。

當地居民雷諾茲（Colette Reynolds）表示：「當我看到整面牆都被覆蓋時，真的把我嚇壞了。」居民加芮特（Stephanie Garrett）說：「你看到牠們在移動、爬行，整條馬路上都是，這真的讓人起雞皮疙瘩，太噁了。」

數百萬隻摩門蟋蟀入侵內華達州艾科（Elko）鎮，讓當地人不斷驚呼「超噁」。

已經在艾科居住15年的維拉斯（Ted Verras）說，近幾年來，當地的蟋蟀蟲害問題變得更嚴重了，居民甚至無法進屋。

他說更危險的是蟋蟀對道路構成安全問題，他曾經在滿是蟋蟀的道路上開貨車，他說蟋蟀被輾過後導致道路變得溼滑，害他的貨車差點滑出去，「牠們真的讓道路變得很滑，所以如果下雨，就會有人衝出道路」。

維拉斯也拍片表示，「最糟的部分」就是開車輾過蟋蟀，「我為房子受影響的人感到抱歉，但這些東西真的聞起來很噁，當你開過去，你的車會被弄得到處都是，牠們黏上車輪，太可怕了」。

被壓碎的蟋蟀導致道路變得溼滑，內華達州交通部已經著手清理路面。

內華達州昆蟲學家奈特（Jeff Knight）表示，當地蟋蟀蟲害大爆發通常會持續4至6年，最後因天敵威脅而逐漸減少。不過蟋蟀蟲卵仍會殘留在土壤裡，等到乾旱周期來臨，再觸發蟲卵孵化。2019年爆發前，內華達州已經有10多年沒有發生蟋蟀蟲害。

奈特表示，儘管蟋蟀對人類無害，但牠們確實會危害房舍及農作物，牠們濕滑的遺體也已釀成多起車禍。