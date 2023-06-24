新竹市警局近期針對「車不停讓行人」加強取締，據統計，今年1月至5月取締「車不停讓行人」計有2475件，與去年同期1169件比較，今年取締增加1306件；取締行人部分則有187件，與去年同期379件比較，今年取締減少192件。

為擺脫行人地獄臭名，新竹市警局近來強化「路口安全、行人優先」勤務，由警方規畫「行人及護老交通安全執行計畫」，加強取締路口違規、車不停讓行人及行人違規等重點項目。

據警方統計，今年1月1日至5月取締「車不停讓行人」有2475件；另，今年1月至5月行人路口交通事故死傷人數191人（死亡1人、受傷190人），與去年同期死傷人數231人（死亡4人、受傷227人）比較，減少40人（死亡減少3人、受傷減少37人）。

此外，針對行人取締部分，統計今年1月至5月取締「行人違規」有187件，與去年同期379件比較，今年取締減少192件。市警局強調，警方取締行人違規主要是結合平日巡邏或交通稽查勤務，以「當場攔查」方式取締舉發，因行人未有車牌等可供辨識之特徵，故未能使用科技執法。

新竹市政府同時指出，雖說汽、機車要禮讓行人，但並不代表行人可以任意違規過馬路。依照道路交通安全規則第134條規定，行人過馬路時一定要從行人穿越道、天橋或地下道通過，不得任意穿越雙黃線或是分隔島。

另，穿越道路時務必注意左右來車，避免「邊走邊滑手機」造成事故，行人綠燈秒數不足時，切勿強行通過，應等下一次綠燈再通行才是比較安全的。為提升行人用路安全，建立安全友善的人本交通環境，新竹市政府也全面盤點，並就車流量、行人流量、交通壅塞程度，以及易肇事路段等標準評估實施行人專用時相或行人早開時相。

現已於行人流量較大路口實施「行人專用時相」，包含新竹火車站、三民國小、育賢國中、動物園、巨城，另也在新竹馬偕醫院、西門國小、清華大學等路段實施「行人早開時相」，全市共設置17處行人專用時相，及9處行人早開時相，預計再新增7處行人專用時相。