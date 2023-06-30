基北北桃1200定期票7月1日起正式啟用，即起到年底，持1200定期票進出桃園機場捷運線各車站，請務必走專用通道才能享有1200定期票優惠，若走一般閘門通道，將被重複扣款享受不到優惠。

桃捷表示，機捷21處車站都設有專用通道，搭配立牌、吊牌、地貼、紅絨立柱、詢問處窗口貼等醒目引導標誌，讓乘客能清楚辨識，順利進出車站。

桃捷說明，桃捷公司正積極進行各車站收費系統更新作業，力拚年底前完成，讓持有1200定期票乘客也能走一般閘門通道直接進出車站。