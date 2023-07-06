人力資源管理機構ADP6日公布，6月民間就業人數增加49.7萬人，遠高於5月下修後的增加26.7萬人。6月勞工年薪成長速度放緩至年增6.4％。
ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示：「面對消費者的服務業6月表現強勁，推動就業成長超出預期。但這些產業的薪資增幅持續放緩。」
素有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國6月民間就業人數增加49.7萬人，遠高於市場預期的22萬人，並創下2022年7月以來最大增幅，顯示美國勞動市場持續強勁。
人力資源管理機構ADP6日公布，6月民間就業人數增加49.7萬人，遠高於5月下修後的增加26.7萬人。6月勞工年薪成長速度放緩至年增6.4％。
ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示：「面對消費者的服務業6月表現強勁，推動就業成長超出預期。但這些產業的薪資增幅持續放緩。」
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