不過，台泥整個上半年合併營收538.7億元，仍有11.9％年增的佳績。台泥指出，今年上半年營收主要貢獻來自電力及能源部門，國內儲能建置開始展現收入，其他關係企業像是達和環保、達和航運也都有不錯的表現。

台泥表示，達和環保船隊近年積極汰舊換新，去年三艘新式環保散裝船加入營運，每日減少燃油消耗達25～30％，優於國際海事組織標準20～30％；節能減碳績效受到客戶青睞，市場綠色議價能力高，營運成效明顯提升。

亞泥指出，6月營收及整個上半年營收衰退，主要受到轉投資亞泥中國控股的影響，雖然大陸水泥市場銷量有成長，但仍然不敵當地水泥售價下滑，營運貢獻度大減；至於國內市場，也因受雨季影響，再加上亞泥4、5月水泥窯進行歲修，因此拖累水泥出貨表現。

轉投資的亞東預拌及嘉惠電力今年對亞泥的貢獻則是增加的，亞泥指出，因嘉惠電力二期6月發電天數增加，嘉惠電力的業績貢獻因此較5月有明顯增加。

在預拌混凝土出貨量增加下，主要營業區域在國內南部的環泥，6月合併營收6.04億元，年增5.45％，上半年營收37.5億元，年增14.4％。