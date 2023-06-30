交通部日前召開道安說明會，公布今年4月單月交通事故死亡人數較去年同期減少10人，為今年以來單月首次下降，但行人事故死亡較去年同期增加10人，不減反升，且行人死亡以桃園增加最多。平鎮警方將於7月起，執行擴大取締路口不停讓行人暨高發事故路口精緻執法專案，除取締車不讓人，同時也將取締行人違規，保障用路人權益與安全。

平鎮警方表示，行人事故死亡較去年同期增加原因多為行人本身違規造成，故今年第3季執法重點除將針對行人交通安全部分加強宣導外，也將針對行人違規穿越馬路、於車道上使用手機阻礙交通等違規加強取締。

另本年度截至6月29日止，平鎮警方「路口不停讓行人」計取締285件、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」計取締63件、「人行道違規停車與違規臨時停車」計取締2245件、「取締道路障礙」計取締83件、取締行人違規75件。將持續嚴格執行各項專案違規項目取締，維護交通秩序與安全。

此外，立法院今年4月三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，也於30日起加重處罰規定，新法規定只要斑馬線有行人，汽車前懸、機車與慢車前輪進入行人穿越道線，及距離行人行進方向不足3公尺等2個要件就構成違規，並提高罰鍰至6000元、違規記點3點，及應受道安講習3小時，請民眾切勿以身試法，避免荷包受損。

平鎮警方表示，行人安全一直是社會關切焦點，警方將持續透過媒體、社群網路等管道及利用轄區民眾集會時機，加強宣導用路人遵守「路口慢看停」觀念，加強車輛駕駛人與行人守法觀念，也希望每位用路人共同配合遵守交通規則，營造安全有序的交通環境。