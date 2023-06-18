桃園市中壢一名男子日前開車行經中壢區中華路一段與精忠街口，該處也鄰近鐵路平交道，在斑馬線前禮讓行人時，遭到後方一輛黑色休旅車連續按喇叭催促，隨後該車竟在平交道逆向超車，男子將過程影片PO上網路，中壢警方表示，該輛休旅車違規跨越雙黃線逆向超車，將依違反道路交通管理處罰條例開罰600至1800元。

網友po出影片顯示，男子開車在停等行人過斑馬線，遭後方一輛黑色休旅車「嗶嗶」2聲，當下他爆氣大聲喊出是有人在過斑馬線，未料該黑色休旅車又「嗶嗶」2聲，隨後他看見該車跨越雙黃線超車左轉，大怒將過程影片及車牌PO出讓警方取締。

警方表示，並未接獲民眾檢舉報案，將調閱天羅地網系統，查出違規在平交道跨越雙黃線逆向超車車輛，通知違休旅車主到案說明，依違反道路交通管理處罰條例規定，舉發開單處以600元以上、1800元以下罰鍰，並呼籲行車禮讓行人，遵守交通安全行車。