2023崇越盃武嶺自行車挑戰賽今天登場，警方加派警力進行交通疏導。（仁愛分局提供／張亦惠台中傳真）

2023崇越盃武嶺自行車挑戰賽24日舉辦，日前民眾憂心端午連假辦自行車賽，加上上山避暑人潮，交通恐亂成一團。今天雖民眾有預期心理，上山車流略減，但武嶺等地停車場依然客滿，警方和公路總局成立前進指揮所加強疏導，並未發生事故。

崇越盃武嶺自行車賽今天早上5點左右從地理中心碑出發，途經人止關到清境農場，終點為武嶺停車場，全程55公里，爬升2806公尺。因適逢端午連假，前兩天武嶺、昆陽人潮滿滿，停車場一位難求，因自行車賽恐造成交通打結，民眾多有預期心理，今天上山車輛略減，停車場仍滿位。

仁愛分局警方預估有大量上山人潮，除分局20名警力外，警察局也派出30名警力，全力疏導交通，並建議民眾提早改道、請民眾配合員警指揮及管制措施，也向選手宣導靠邊騎行。警方也提醒，山區道路狹小，用路人千萬不要違規停車以免妨礙通行。

為維護路人行車安全，公路總局埔里工務段也成立前進指揮所，掌握合歡山沿線交通狀況，並提高應變能力，今天的自行車賽順利，且未發生事故。