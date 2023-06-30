「2023社區足球深耕計畫-台中區社區足球節」6月起正式啟動，分4個區域進行賽事，7月2日將在朝馬足球場進行屯區賽事，邀請參與社區足球深耕計畫指導員培訓的教練，帶領U6及U8組的球隊們參與，共吸引超過百位的小球員熱情報名，一起為台中的迷你足球基層扎根努力。

台中市政府從2020年起率先推廣「迷你足球深耕計畫」，藉此推廣基層足球運動，每年報名隊伍都相當踴躍且深獲好評，每年都巡迴台中29個行政區，在「幼童足球指導員前進校園計畫」結束後，舉辦山區、屯區、南區、和海線賽事，讓小球員透過比賽交流。

台中市運動局副局長游志祥表示：「今年社區足球節已經邁入第4年，我們積極培養台中在地優秀的足球人才，透過專業的指導員培訓之後，通過認證的專業指導員將能夠在各行政區的學校教球，又能夠在社區足球節，實際讓小球員參與比賽，達到推廣的成效，運動局持續推展基層足球，為提供小球員交流機會和落實社區足球聯賽概念，邀情大家一同參與。」

4個區域包括在6月10日已經舉辦完成的山區、本周將在朝馬足球場舉辦屯區賽事，接下來7月22日、23日南區和7月29日、30日海線賽事，將陸續在朝馬足球場、清水牛埔仔運動公園登場。