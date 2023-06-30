近年來陸續發生火車殺警案、梁姓男子剁母頭顱案，以及超商女店員遭挖眼案，顯示精神醫療的社會安全網破了大洞，不但讓執法警察隨時面臨自身安危的挑戰，也讓社區居民活在無法預期的恐懼中。對此，法務部和司法院協助修法，由立法院在2022年初通過《刑法》等相關5法修正案，將監護期間延長次數無限制，還在同年底3讀修正通過《精神衛生法》，將嚴重病人是否強制住院改由法院裁定。

2019年7月3日晚間，鄭姓男子搭乘台鐵北上第152車次自強號列車，因拒絕補票，在車廂大聲咆哮，警專第一名畢業的24歲鐵路警察李承翰上車處理，突遭鄭男以尖刀刺傷腹部，失血過多不治。一審嘉義地院採用醫師鑑定結果，認為鄭男因思覺失調症發作，妄想有人要對他不利，才刺死員警李承翰，判決無罪、只須監護處分（即強制就醫）5年。這個無罪判決震撼全國，後來二審和三審改判鄭男17年徒刑、強制就醫5年確定，稍微平息民怨。

梁姓男子砍母37刀，竟將母親頭顱割下丟擲大樓中庭，高院一度判決無罪，引發社會震撼。（圖／報系資料照）

火車殺警案並非單一個案，梁姓男子剁母頭顱案更是驚世駭俗，2018年10月17日晚間，30多歲的桃園梁姓男子在12樓住處與66歲母親發生衝突，竟拿菜刀追砍母親37刀，母親慘死後，梁男以開山刀砍下母親頭顱和左手腕，將頭顱從後陽台丟至社區中庭，把鄰居給嚇壞了。一審桃園地院判處梁男無期徒刑，高院二審卻以他吸毒喪失識別能力為由，改判無罪、不用監護處分，而且當庭釋放，僅責付桃園市政府衛生局，輿論聞訊大譁，後來經最高法院撤銷發回，改判無期徒刑確定。

火車殺警案的一審判決、及梁姓男子剁母頭顱案的二審判決，法院統統判被告無罪，引起全國民眾不滿，紛紛要求修法加強社會安全網。不料2021年9月26日屏東又發生超商女店員遭挖眼案，行兇的楊姓男子只判有期徒刑5年確定。這一連串不幸的精障殺人和傷害案件，催生了《刑法》和《精神衛生法》等法律的修正，還促使衛福部負起責任，終於讓設置司法精神病院的政策定案，落腳在高雄凱旋醫院。

司法院協助推動修改《精神衛生法》等法律，但司法介入能否改善精障犯罪問題，仍有待檢驗。（圖／方萬民攝）

長久以來，部分民眾將思覺失調症患者與暴力傾向畫上等號，使得精障人士汙名化的現象日益嚴重。雖然2019年熱播電視劇「我們與惡的距離」，引發許多民眾對思覺失調症的探討與多方面的迴響，但每當駭人的社會事件發生時，社會氛圍又對精障者不利。政府現在終於願意面對精障者照顧資源不足的問題，但徒法不足以自行，修法只是第一步，設置司法精神病院也只具有事後安置和治療的功能，新法上路後是否真能改善精障犯罪問題，讓患者家屬和社區居民都能擁有免於恐懼自由，仍有待時間的考驗。

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