大陸國產電動車買氣大爆發，再度打趴日系車市占率。本田（Honda）中國發布數據顯示，今年6月汽車銷量較去年同期暴跌近2成。陸媒報導，今年1月起，日系車三巨頭接連遭遇「開門黑」，其中日產銷量狂掉近65%最慘，本田及豐田也年減56%、20%。

近年大陸全力發展電動車，本土汽車品牌與供應鏈快速崛起，長年在大陸市場呼風喚雨的日系等外資車企優勢不再。

快科技報導，本田中國發布數據顯示，今年6月汽車銷量為11.31萬輛，較去年同期下滑19.8%；今年上半年，汽車累計銷量為52.97萬輛。

本田中國在中國連續多月買氣下滑，曾經的爆款車型Civic、CR-V、Accord等，市場熱度也大幅降低，帶頭效應開始失靈。

事實上，今年初以來，日系車就出明顯頹勢，在中國市場不好賣了。

今年1月起，日系車三巨頭接連遭遇「開門黑」，本田、日產在大陸銷量慘遭腰斬，年減56.2%和64.4%，豐田跌幅雖沒那麼慘，也超過20%。

報導指出，大陸電動車品牌比亞迪強勢崛起，搶走不少日系車的市場版圖。

乘聯會秘書長崔東樹表示，日系車銷量下滑與車市發展趨勢有關，由於大陸燃油車市場面臨劇烈萎縮，帶動自家新能源車火速攻下市占率。

反觀日系車多年未推出全新爆款車型，在電動車領域更是乏善可陳，預期2023年形勢會更加艱難。