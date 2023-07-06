男子騎乘至松柏街某店家前停車，立即跑進民宅，但他因為太緊張進屋時頭部撞到鐵門摔倒。（翻攝畫面）

警員見狀立即上前將男子壓制在地，並通報線上警力支援。（翻攝畫面）

新北市1名吳姓男子，日前因騎機車抽菸遭警方攔查，他非但不停還加速跑給警察追，甚至直接跑回家，但還是被警方壓制逮捕，最後也因為酒測值0.27超標，訊後依公共危險罪嫌移請新北檢偵辦。

海山分局表示，6月30日上午10時許，文聖所員警於板橋區松柏街執行巡邏勤務，見1名男子騎乘普重機且吸菸，故上前攔查，男子拒絕盤查，且加速逃逸，警員保持距離尾隨待機；男子騎乘至松柏街某店家前停車，立即跑進民宅，但他因為太緊張進屋時頭部撞到鐵門摔倒，警員見狀立即上前將男子壓制在地，並通報線上警力支援。吳男始坦承前1日晚間飲酒，擔心酒測超標，故拒檢逃逸。

經查吳嫌酒測值為0.27，訊後依公共危險罪嫌移請新北檢偵辦。另騎車吸食香菸、拒絕停車接受稽查逃逸部分，分別依道路交通管理處罰條例第31-1條第3項及第60條第1項開單告發。

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