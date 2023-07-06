行凶男子見其子躲到超商店員後方，仍手拿榔頭不發一語直視前方。（翻攝臉書爆廢公社二館／孫英哲彰化傳真）

人倫悲劇！彰化縣福興鄉一名62歲男子，昨天傍晚與其外配妻子口角爭執後，竟持榔頭重擊妻子（45歲）及兒子（17歲），且在看到兒子逃出家門衝到超商後，還持榔頭追入超商，過程全被其他民眾拍下上傳網路，讓人看了怵目驚心。警方表示，行凶男子妻子經送醫已不治，其子則暫無生命危險，全案調查中。

這起人倫慘案發生在昨天傍晚約5點30分，行凶男子家中經濟狀況不佳，是列案低收入戶，且有憂鬱症病史，其妻子是外籍配偶。

從臉書社團曝光的影片可看到該名男子赤裸上身，手持榔頭追入超商，其子原本全身是血坐在超商用餐區不斷哭喊要人幫他，男子闖入後，隨即躲到一名身材壯碩的店員後方，男子則拿著榔頭呆立，不發一語，隨後警方及消防人員到場，危機才解除。

經查，昨天傍晚，男子與妻子爭執後，情緒失控拿榔頭重擊妻子及未成年的兒子，其妻因傷勢嚴重，被送到醫院時已無生命跡象，雖經搶救一度被救回，但仍於昨晚9點多傷重死亡，院方檢視發現其頭部有多處撕裂傷，頭骨碎裂。

男子拿榔頭攻擊妻子及兒子後，見兒子逃到住家附近的超商，竟也拿著榔頭追到超商內，他看到全身是血的兒子躲到超商店員後方時，手中的榔頭仍不放下，幸好他在店員的勸說下未有進一步動作。

警方及消防人員到場後，男子被帶回警局，其子則被送醫，傷勢為後腦凹陷撕裂傷，且前額與雙耳也有數十處撕裂傷，右手掌骨、手指骨折，所幸意識清楚，無生命危險。

警方初步調查，行凶男子與妻子多次因家中經濟問題吵架，但昨天傍晚兩人為了什麼在吵架，仍在釐清。行凶男子警訊時情緒仍不穩定，且語焉不詳。

經查，男子有憂鬱症，妻子是印尼籍外配，也有憂鬱症。彰縣府社會處指出，男子一家為列管低收入戶，一家3人每個月共領約2萬4千元的補助，家裡看病也都不用錢，為該處長期關懷案，常提供物資幫忙及社工關懷陪伴。