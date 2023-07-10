彰化縣港溪排水護岸及水岸景觀環境營造獲得公共建築景觀類建築園冶獎。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

社頭國中以老舊校舍拆除重建工程獲獎。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

鹿江國中小以第三期校舍新建工程獲獎。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

有建築界奧斯卡獎之稱的「建築園冶獎」，日前公布得獎名單，彰化縣狂掃12項大獎，其中彰化縣政府主辦及輔導的獎項有6個，包含公共建築景觀類1案、舊建築景觀營造類1案、校園建築景觀類2案、社區景觀營造類2案，是縣府推動城鄉美學與城市行銷的重要里程。

縣府主辦及輔導獲獎6案包括「鹿港和興青創基地-歷史建築鹿港和興派出所宿舍群再生計畫，獲得舊建築景觀營造類建築園冶獎」、彰化縣港溪排水護岸及水岸景觀環境營造獲得公共建築景觀類建築園冶獎。

另外校園建築景觀類，社頭國中以老舊校舍拆除重建工程及鹿江國中小以第三期校舍新建工程獲獎；社區景觀營造類分別由和美雅溝社區發展協會-「雅溝社區 記憶之路」及芬園鄉舊社社區發展協會-「舊社豆皮，捲起情誼」獲獎。

縣府教育處表示，「社頭國中老舊校舍拆除重建工程」第一期「織光樓」共新建12間教室，外型結合在地織襪產業和灌溉滋養社頭農作的八堡圳、鴻門圳等意象；二期「暮樂樓」保有獨特的編織網牆，展現融合「文化與創新」的建築美感。

另外，「鹿江國中小第三期校舍新建工程」第三期「活動中心」設計以清水磚及斜屋頂的在地元素融入現代簡約俐落的線條，與一旁傳統街屋建築相呼應，並整合原有生態教育園區及第一、二期校舍，提供學子創新活力且深具在地人文特色的學習場域。

農業處則說，獲獎的和美鎮雅溝社區，由在地達人利用陶燒、書法、拓印及砌磚等傳統工法，打造專屬雅溝意象；芬園鄉舊社社區則利用泥塑及彩繪，將社區在地特色豆皮、鳳梨及荔枝等，立體呈現於牆上，吸引許多遊客至社區參觀。

除縣府外，其他獲獎單位還有同成建築股份有限公司大樓建築景觀類1案；信宏建築師事務所與業主陳文智先生透天建築景觀類1案；行政院農委會水土保持局南投分局公共建築景觀類2案；橋頭社區發展協會舊建築景觀營造類1案；彰化市公所舊建築景觀營造類1案。