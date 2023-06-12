行駛中線車道的黑色轎車為閃避事故，失控擦撞外側護欄後彈至中線車道。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

黑色轎車為閃避白車自撞事故，失控擦撞外側護欄後，現場一片狼籍。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

綠色轎車為閃避國3南投服務區路段的2車自撞事故，失控擦撞外側護欄後停放於外側路肩。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

白色轎車7日晚間9時許行經國3北向233公里處、南投服務區路段，自撞內側護欄後停放於內側車道，隨後行駛中線車道的黑色轎車為閃避事故，失控擦撞外側護欄後彈至中線車道，最後另一輛綠色轎車亦為閃避事故失控擦撞外側護欄後停放於外側路肩，造成用路人驚險閃避，將驚險瞬間行車記錄影片po臉書｢爆料公社｣。

「由於天黑路暗，發現時已距離不到10公尺，在驚嚇挫塞當下，馬上轉方向盤快速減速閃避。」po文者指稱，當時開著BMW行駛在國3北向距南投休息站1公里處，因為下大雨，該路段又沒有路燈，發現前方3車追撞事故，僅10公尺反應距離，還好有驚無險安全閃過。網友頻頻稱讚他技術好。

國道七大隊名間分隊分隊長邱寶源指出，6月7日間9時58分，國3北向233公里處發生3輛車自撞事故，一度影響內、中、外側車道，所幸沒有車輛再追撞；該事故3車駕駛酒測值均為0。呼籲用路人雨天行車請開啟頭燈、拉大車距、放慢車速，依反光標誌指示行進，若遇水漂等突發狀況應冷靜因應，勿急踩煞車、急轉方向盤，避免操作不當致危險發生。