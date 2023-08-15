高雄市積極推動中高齡友善就業，市長陳其邁15日陪同行政院長陳建仁、勞動部長許銘春及立委李昆澤、許智傑、在地議員，參訪績優單位高雄翰品酒店，並聽取簡報分享友善就業辦理情形。陳其邁致詞時感謝中央政策照顧勞工，強調中央、地方攜手合作，同時也稱許高雄翰品酒店具有眼光，並表示人才為企業經營最重要的資產，祝福中高齡者再創人生第二春的巔峰。

陳其邁（右三）、陳建仁（右二）、許銘春（右一）參訪高雄翰品酒店高雄。（圖片來源：高雄市政府提供）

陳其邁指出，隨著少子化、產業型態改變，在日本、其他國家中高齡就業越來越普遍，市府致力友善中高齡者就業，而依據主計處統計上半年就業成績，在50-54歲、60-64歲之間，高雄失業率1.1%為六都最低。

陳其邁也表示，上任後於110年在前鎮成立第一座銀髮人才服務據點，並積極籌辦第二據點於岡山地區，藉由服務據點、就業服務站等，以及運用津貼補助等政策工具，幫助高雄在地企業進用優秀人才。

陳建仁肯定翰品飯店落實以人為本、以客為尊的理念，更以家的味道、傳承的味道形容像回家的親切感。他表示，任用中高齡者符合現代價值觀與企業社會責任，並帶來新氣象，強調智慧、歷練和能力的累積，能向服務對象付出周延的關懷體貼，盼善用中高齡就業的風氣、努力的成果成為典範。

許銘春說明，勞動部已整合10個部會資源協助中高齡者及高齡者進入職場穩定就業，未來也將透過就業獎勵鼓勵 55歲以上壯世代重返職場，並以每年增加至少 10萬名中高齡及高齡勞動力為目標，政府會成為雇主與勞工最有力的後盾，積極營造友善與包容中高齡者及高齡者的工作環境。

翰品酒店提供友善職場措施和環境，包含依中高齡者需求安排彈性工時和適當職務，同時為員工定期指導預防職業傷害，也透過年輕員工和中高齡員工共同合作，創造青銀共事。