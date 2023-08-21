行政院南部聯合服務中心主辦的「2023南方領袖教育學院」活動次日請來交通部長王國材以「交通政策與公共建設發展的新思維」為主題演講，針對他承諾明年底前完成全台600處易肇事路口改善，王國財受訪時進一步說明，明年有100億的經費，用來補助地方改善易肇事路口。

路權團體「行人零死亡推動聯盟」20日舉行「還路於民大遊行」，王國材也出席參加，他為台灣交通道歉，並承諾全台600處易肇事路口改善是短期目標，明年底前將全部完成。

王國材表示，交通部已經開始盤點相關易肇事路口，目前直轄市六都會選出200處，其他縣市也會選200處，而公共運輸場站或學校等也是200處，這600處會列為第一階段的優先改善項目。他也強調，明年有100億的經費，用來補助地方。

針對今天的演講，王國材表示，主要針對2個重點跟南部民眾分享，一是交通基礎設施，也就是交通運輸的骨幹，包括鐵路、公路等，另一個則是智慧交通部分，從管理面讓現有設施更有效率，在交通建設中這2項都非常重要，所以想要藉此跟南部民眾分享、交流。