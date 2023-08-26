交通部今年度辦理「各直轄市、縣政府轄管公路養護考核」，台中拿下直轄市組「第一名」，更連續4年獲「金路獎」路況養護類績優肯定。（建設局提供／張亦惠台中傳真）

交通部今年度辦理「各直轄市、縣政府轄管公路養護考核」，台中拿下直轄市組「第一名」，更連續4年獲「金路獎」路況養護類績優肯定，建設局表示，優異成果展現市府提升道路品質及改善人行通行環境的決心。

建設局長陳大田表示，市長盧秀燕非常重視民眾通行安全，建設局致力打造用路人安全舒適的優質道路環境，更守護市民「行」的安全，不僅持續推動燙平計畫，更積極改善人本友善環境，這次公路養護考核也首度增加人行環境考核項目，在團隊努力之下，獲交通部肯定勇奪六都第一。

陳大田強調，建設局積極優化台中市人行環境，自盧市長2019年上任至今，人行道闢建及改善長度近100公里，全市人行道總長度達1839公里，人行道普及率達64％；為加強學童通行安全，已完成近百所學校通學步道，改善長度近33公里，更積極爭取中央前瞻計畫「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，今年度預計投入7.8億元以上經費，持續辦理人行道及通學步道改善。

建設局說明，這次公路抽考路段為市道132線，西起大安區沿線串聯大甲區、外埔區至后里區止，為海線及山線地區往來要道，沿途經過大安海水浴場、大甲體育場、大甲鎮瀾宮、大甲車站、麗寶樂園、月眉糖廠、后里車站及多所學校等人潮聚集觀光旅遊景點。另，今年新增人行環境考核，抽考路段為南屯區黎明路，透過整體人本無障礙環境改善黎明國小及國中學童上下學通學步道，獲評審委員大力肯定。