由於美國佛州擴大實施性別認同與性傾向課程的爭議禁令，當地一處學區重新設計課綱，未來學生在課堂上閱讀英國劇作家莎士比亞作品時，只能閱讀節錄段落，而非完整版本。

這項批評者稱之為「不說同性戀」（Don't Say Gay）的法令，是由佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）所推動。原先僅在幼兒園至小學3年級階段實施，但佛州教育委員會今年4月批准擴大實施至所有學年，要求教師不得故意提供有關性傾向或性別認同的課堂教學。

美聯社報導，希爾斯伯勒郡立學區（Hillsborough County Public Schools）近日為此調整課綱。該學區今天在電子郵件聲明中指出，其他原因還包括修訂後的佛州標準，和為了讓學生飽讀各類書籍，以因應佛州新會考所做的努力。

莎士比亞（William Shakespeare）有多部劇作都採用暗示性雙關語和影射性文字，「羅密歐與茱麗葉」（Romeo and Juliet）中就暗指男女主角曾發生過婚前性行為。

不過，佛州教育委員狄亞士（Manny Diaz）今天卻將「羅密歐與茱麗葉」列入他8月份推薦的學生閱讀書單，凸顯出外界對於學校允許閱讀哪些內容備感困惑。

希爾斯伯勒郡立學區在聲明中指出：「首先最重要的是，我們並未將莎士比亞排除在我們的高中課程外，學生們在課堂上仍然會有實體書，以便閱讀節錄段落…課綱在整個年度裡將不斷審查並改善，以符合州立標準及現行法律。」

希爾斯伯勒郡立學區也表示，未來校區內媒體中心將開放借閱莎士比亞的書籍。