況明潔、羅時豐飾演夫妻。（大愛電視台提供）

大愛電視經典重現11年前的「真心英雄」系列5部警察故事，第一部《我愛波麗士》由況明潔及羅時豐主演，況明潔飾演的翁千惠，是貫穿「真心英雄」系列5部戲的靈魂人物，詮釋的是一個女強人、比較不認輸的個性，用在照顧警察及警眷的慈善事業上，剛好發揮得恰到好處，再從做慈善中學會「縮小自己」，用在自己的家庭中，她與老公麥可的夫妻關係也跟著倒吃甘蔗。

況明潔與老公麥可夫妻關係倒吃甘蔗。（翻攝自況明潔臉書）

況明潔與老公麥可婚後夫妻關係倒吃甘蔗。（翻攝自況明潔臉書）

況明潔現實生活中跟麥可的個性幾乎就是戲劇的翻版，況明潔說她常常藉由演出反省自己，「太自以為在婚姻上是會觸礁的」；一開始她面對麥可碎念會覺得很煩，後來慢慢開始把自己縮小一點，但有時還是嘴硬，不服輸的個性就想吵贏，只好先學「閉嘴」跟「左耳進右耳出」，花了幾年的時間慢慢修正過來，把好強的性格放到工作上，到現在夫妻倆連「動嘴都懶得動」。況明潔說這麼多年來拍大愛劇學到夫妻相處的方法跟態度，對她的婚姻生活起了很大的作用。

麥可當年也客串演出《我愛波麗士》中的「日本警察」，當時導演看中麥可的外型，況明潔則很擔心先生的演技，沒想到播出後遇到鄰居稱讚「你演的戲好好看哦」，況明潔趕緊道謝，鄰居才又說「不是，我說的是你老公」。後來況明潔補看了《我愛波麗士》之後，也覺得麥可太自然，演得比她好。況明潔不諱言以前交的男朋友都是有過人之處讓她崇拜，麥可的學習能力強、生活上的每個面向，更是她的偶像，給麥可打100分。

羅時豐在《我愛波麗士》飾演況明潔的老公藍正順，不多話、個性溫和全力支持太太想做的事。談到夫妻相處，羅時豐只給了6字訣「互信、互愛、互諒」，這個相處之道成就了他結婚27年來零緋聞。羅時豐近年健身有成，太太覺得好像在抱另一個男人，現在也夫唱婦隨開始運動健身，羅時豐不只鼓勵更是全力支持。

羅時豐結婚27年，全力支持老婆想做的事。（翻攝自羅時豐臉書）

羅時豐回憶拍攝《我愛波麗士》一場夜校上課的戲，同學們紛紛找他簽名，直接變成校園簽名會；羅時豐從參加歌唱比賽出道就不斷挑戰自己，從九零年代的外號「大牛」，一路到進入21世紀，接下金曲獎主持棒，還有侄子幫他開YT頻道成了網紅，多達近74萬人訂閱，有了「國民姑丈」稱號，受喜愛的程度，可以說是老少通吃。談到踏入演藝圈後的順遂，羅時豐說是老天爺賞飯吃，最大感想就是要知福惜福再造福，活在當下「努力工作，開心生活」。

大愛電視「真心英雄」系列《我愛波麗士》、《執法金剛》、《城市奏鳴曲》、《正義的化身》、《警察先生》、《生命的樂章》5部警察故事經典重現，卡司包括況明潔、羅時豐、林鴻翔、柯叔元、李淑楨、尹昭德、連靜雯、霍正奇、林韋君、伊正及已故的洪瑞襄等演員。