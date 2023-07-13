台中警三分局舉辦「112年暑期實習生期中座談會」，在會中聽取實習生們的意見與建議，建立警察工作的正確觀念。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

為了讓未來即將成為波麗士的警校與特考班學生，能真正接觸、認識警察工作，台中警三分局特別舉辦「112年暑期實習生期中座談會」，在會中聽取實習生們的意見與建議，建立警察工作的正確觀念，要讓這些準波麗士日後正式投入職場時，都能無縫接軌立即上線，成為維護治安即戰力。

暑假是許多學生最期待的時刻，不少學生會利用這2個月的假期大肆吃喝玩樂，好好放鬆平時的課業壓力，但警校與特考班的學生跟別人不同，他們的暑假要日夜輪班還要風吹日曬雨淋，並且跟在資深學長身邊體驗辛苦又危險的真實警察生活。

今年暑假有38位準警鴿來到台中市政府警察局第三分局實習，為瞭解這些初出茅廬的準警鴿們實習狀況，警三分局特別於7月11日在分局5樓禮堂舉行「112年暑期實習生期中座談會」，由分局長吳銘淵親自跟實習生面對面互動，聽取實習生們的意見與建議。

吳銘淵並向實習生們說明局長李文章提出的「73328警政策略」，從警察每日面對的治安、交通工作與警察風紀應注意事項，到遭遇突發狀況須立即反應的治安及交通快打部隊，乃至於關懷協助社會弱勢的為民服務工作，讓實習生們深感警察所肩負守護治安、為民服務的重責大任，並建立警察工作的正確觀念，為未來警職生涯奠定良好基礎。

吳銘淵也在現場贈送每位實習生一個側背包，不但實用又可作為紀念，更提醒準警鴿們警察人員所背負的責任與榮譽。分局長也期勉每位實習生，將自己實習期間一切所見所聞都化作未來的養分，在正式投入警察工作後，要秉持最熱誠親切的態度及最專業的執法作為，除了依標準作業程序處理案件外，更要以同理心為民眾著想，才能得到社會大眾的支持與尊重。