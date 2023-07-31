女星林志玲擁有甜美外型以及高挑身材，又是多倫多大學的高材生，出道以來正能量的形象獲得許多人喜愛，她2019年與日本男星黑澤良平AKIRA結婚，婚後育有1子，林志玲也一度搬到日本專心帶孩子，近期林志玲和AKIRA一同搬回台灣，在陸網上卻有人傳林志玲被家暴，對此林志玲發聲回應了。

3月開始陸網上有網友傳林志玲被家暴，並稱AKIRA打爛她的鼻子，害她住院，更附上多張疑似受傷照片與看不出來是誰的背影照，說得繪聲繪影，根據《壹蘋新聞網》報導，林志玲透過經紀人回應「姐姐笑說沒有家暴，只有抱抱，也希望自己傳遞給大家的是正能量」，而網路瘋傳的包紮鼻子照片是韓國女星李敏英。

林志玲生子後工作步調放慢，她對媒體透露暫時沒有工作計畫，被認為是隱晦宣布要引退，對此，她也在IG發文表示：「專注家庭很重要，但姐姐我還是會一直陪伴大家唷～我們要一起熱情工作熱愛生活好嗎？」粉碎退出演藝圈的傳言，只是會調整工作與生活重心。

事實上，這已經不是大陸網友第一次看圖說故事，今年2月就有人造謠具俊曄，大多會用幾張照片配上繁體字，假裝是台灣媒體報導，試圖以台媒可信度抹黑藝人，但實則沒有任何台媒報導，因此許多不知真相的大陸網友都被誤解。

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