身體散發出怪味可能是生病了，一名女網友表示，能聞到別人身上「發炎的味道」，她曾在爸爸、老公及老闆身上聞到，結果他們健康真的都出問題；話題引發許多討論，也有不少網友有類似技能，「我可以，我對味道超級敏感」、「總算找到同路人」。

一名網友在「匿名公社」社團發文表示，她能聞到別人身上發炎的味道，「一種悶悶的、說不上來的味道」，她舉例，第一次是在爸爸身上聞到，因為爸爸有段時間很愛打麻將，常常日夜顛倒，「當時味道特別重，後面戒掉，味道就沒了。」

原PO表示，老公常玩電腦到半夜，有次在他身上也聞到淡淡的「發炎味道」；另外，她還曾在公司老闆身上聞過這種味道，結果隔天就聽到主管說老闆生病住院，她好奇問「是否有人跟我一樣，聞得到別人身上發炎的味道？」

沒想到不少網友都有類似技能，「我可以！我對味道超級敏感，家人都很怕我講話，像是鼻竇炎的發酵味、鼻涕味、蛀牙或口臭都會被我強制就醫」、「總算找到同路人了，不過我是要很靠近才能聞到，會聞到體味有變化」、「我也聞得到，但身邊沒有這樣的人。」