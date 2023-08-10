女星宋哥近日在謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，討論「三姑六婆的八卦謠言太可怕！毀人幸福健康甚至還有暗黑心機？！」 育有2女的她表示，曾被社區媽媽太過關心第3胎進度，「社區的婆媽說聽我老公跟管理員聊天時透露因為是家中獨子，想要生個兒子。」當天對方拿了一帖號稱包生男的中藥，還暗示宋哥讓先生喝完後要主動點。

她說，「我從第1天卯足勁後，到第4天只要一碰到我老公，壓力大到讓他想逃走。」先生覺得宋哥數日來的行為舉止太詭異，2人溝通後，她才知道先生根本沒有說過想拼生兒子，「我懷疑連鄰居給我的根本是春藥。」聊到拚生子，徐人和律師也為了求子從家人那拿到「童子尿煮的蛋」，他分享「這顆舔起來有點鹹鹹的、聞起來有阿摩尼亞味道的蛋，沾了一口後再也不敢碰」，對此洪暐傑醫師表示，坊間助孕、促進女性賀爾蒙的偏方很多，但經過政府核可的藥物是少之又少，請大家不要誤信。

另外，宋哥也在住家社區內認識一位年輕媽媽，對方慫恿宋哥應該要每天對從事旅遊業、長期不在台灣的先生查勤、視訊，宋哥聽信後照做，最誇張的是在美國時間清晨6點要先生開視訊，規定鏡頭一下拍床一下拍衣櫃證明沒有亂來，「一周3次之後老公問我鬧夠了沒，說等他回台灣後要聊一聊，當下我情緒超低落，覺得他應該是外面有新歡了。」但實際上一切都是宋哥的心理作祟。

宋哥表示，後來聽管理員說，原來這位年輕媽媽是別人的小三，在未認識宋哥之前，也常跟別的住戶太太說小心另一半的行為，搞到那對夫妻吵架離婚。宋哥以曾經深受其害的過來人有感而發地說：「婆婆媽媽的過多關心，會不小心讓人心裡埋下疙瘩的。」

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