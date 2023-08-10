藝人丫頭(詹子晴)自《我愛黑澀會》發跡，招牌娃娃音以及收放自如的主持功力，給觀眾留下深刻的印象，2020年她嫁給前警政署長王卓鈞的兒子王惟立，仍持續活躍於綜藝節目，最近在沈玉琳跟Melody主持的《11點熱吵店》透露，某年去美國拉斯維加斯賭博，才2天就慘輸60萬新台幣，那之後她也消失在老公眼前，一心在賭場盼能贏回輸掉的錢。

丫頭表示她每年都會去拉斯維加斯度假兼賭博玩樂，某年遇到一位工作人員推銷她打積分，除了可獲得免費飯店住宿，如果打到1萬積分，還會贈送價值5000美金機票(約15萬新台幣)，丫頭聽完認為CP值很高，便被說服了，未料卻一直輸錢，才2天便輸掉60萬新台幣。

自那日起，丫頭消失在老公眼前，沒日沒夜在賭廳賭博，直到最後一天，即使已排定看林俊傑的演唱會，老公也勸她放棄，安慰至少有免費飯店，她仍想贏回錢，從晚上9點吃完飯便坐下來，此時20個賭廳沒什麼人，只有她一名女賭客，結果聽到荷官間交談時，用英語說：「她到底是誰，為何賭這麼久？」還有會講中文的荷官詢問要不要休息，她仍賭性堅定拒絕，直到下午1點半，終於打到1萬積分，才滿意結束，不過最終仍輸掉2000美金(約63000新台幣)。

詹子晴流連賭場狂輸60萬？（影／取自11點熱炒店YouTube）

丫頭無奈表示一年只去美國渡一次假，卻因為賭博弄到心力交瘁，完全沒有放假的感覺，對此，沈玉琳聽完大呼：「比工作還累！」丫頭則忍不住點頭：「我就為了免費飯店跟機票，把自己搞成這樣」，接著沈玉琳補充賭場絕不會出現時鐘以及窗戶，讓一旁的Melody好奇問沒有窗戶的原因，沈玉琳則解釋此舉能讓賭客分不清楚白天跟夜晚，此外，他也說賭場有第三樣法寶迷魂香，裡面有興奮劑的成分，賭客越坐，精神會越好，也讓賭客留在賭場的時間越久。