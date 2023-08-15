沈玉琳（右）自豪是綜藝亂象。（TVBS提供）

王彩樺曾以「台灣濱崎步」登上日本節目。（TVBS提供）

王彩樺、泰國娘娘最近在TVBS《11點熱吵店》分享自己成為造浪者的驚人事蹟，主持人沈玉琳先自嘲曾為了拓廣娛樂尺度，竟創下台灣綜藝史上最高罰款紀錄，被來賓虧他是當時綜藝節目的亂象，沈玉琳則幽默回應自己的行為不是亂象而是「現象」，一切都是希望能創造活潑生動的綜藝節目，更是自創名詞將其稱之為「威廉沈Fever」，讓現場所有人哭笑不得。

有「台灣濱崎步」之稱的王彩樺在節目中公開此稱號的由來，她說：「曾經有粉絲跟我說『彩樺姐，妳長得好像濱崎步喔！』我也發現某些角度真的還滿像的，所以就不要臉的開始自稱台灣濱崎步，而且我還上過日本節目，日本人也這樣稱呼我」。王彩樺接著補充：「沒想到接著就出現嘉義彭于晏（指沈玉琳），還有梁赫群自稱是台灣孔劉，黃鐙輝也自稱南港劉德華」沈玉琳幽默笑回：「他們的『劉』都是毒瘤的『瘤』啦！」

來自泰國的影片創作者泰國娘娘以「打拋肉放番茄就是死罪」影片爆紅，嗆台灣打拋肉竟然是用九層塔而不是打拋葉，甚至加了不該有的番茄，他在節目中分享，像是月亮蝦餅、椒麻雞其實都不是泰式料理，台灣很多的泰式料理都不正宗，沈玉琳問及台灣的泰式按摩是否正宗，泰國娘娘則笑回：「不正宗，因為按完沒有特別的服務」。

另外，因「海草舞」廣場舞影片而紅的瘋狂麥克斯，該影片已創下500萬以上的觀看次數，許多校園或辦公室甚至將海草舞取代晨間操，瞬間帶起台灣廣場舞熱潮，他在節目中還即興號召所有來賓一起跳一段，畫面相當逗趣。現已有廣場舞天王之稱的麥克斯不但推出自己的新歌〈別搶我的麥〉，也正舉辦線上舞蹈挑戰賽。