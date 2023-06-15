王彩樺透露自己天天抱著陳亞蘭的「嘉慶君」抱枕。（TVBS提供）

TVBS點檔《加油喜事》的「武、林雙后」陳亞蘭、王彩樺，暌違兩個多月再聚首合體拍攝，一見面兩人就甜蜜示愛，陳亞蘭表示「一日不見，如隔三秋月」，王彩樺則喊：「每天都很想武后！」還拿出「嘉慶君」抱枕，證明自己天天都和陳亞蘭抱在一起。陳亞蘭佯裝無奈地說：「看吧！她又在告白了！」兩人前一晚也特地與周曉涵開直播，和想念雙后已久的粉絲互動。

劇中，武林兩家再度為兒女婚姻大事出現歧異，武家媽媽王春花(陳亞蘭 飾)為此從南部北上，與親家商議武子鑑(劉育仁 飾)、林雨柔(臧芮軒 飾)婚後要住婆家或是娘家。周曉涵提到因為林曼柔、武子漢要結婚，雙方家長已經戰過一輪，媽媽們現在感情很好，應該不用擔心。沒想到，陳亞蘭、王彩樺立刻回應：「我們是表面和諧啦！桌底下腳都在打架。」陳亞蘭還開玩笑說：「我就是要左臉，她要右臉，所以兩個人不會看到對方！」

三人討論起「結婚要跟誰住」的議題，周曉涵首先選擇「住外面」，第二是「住娘家」。喜歡熱鬧的王彩樺選擇一起住，陳亞蘭提到自己比較傳統，會優先住婆家，但約法三章，若不適應的話就會搬出去住，等於給婆家一個「試用期」。新穎的想法讓王彩樺直說：「哇!還有有效期限耶！」

陳亞蘭、王彩樺戲裡愛鬥嘴，戲外卻很關心彼此的動向，聊起日前陳亞蘭獲頒台師大「傑出校友獎」，眾人分享若回校園想就讀的科系，王彩樺、李興文各自想唸服裝設計及食品管理，周曉涵對平面設計、心理系有興趣。問起陳亞蘭會建議三人唸什麼科系，她幽默地說：「歡喜到死啦(台語)！」