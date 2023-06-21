過去有「抖音男神」稱號的網紅耀樂，曾以藝名「冥樣」走紅於國、高中學生之間，但在2018年因私人影片外流，決定改回本名，也休學長達3年，昨（20）日他站出來控訴，當時性愛片外流就是炎亞綸拍的，甚至當時只有16歲，外流後甚至遭到始亂終棄。未料，今凌晨宣布21日中午12點將舉辦記者會，似乎已準備要開戰炎亞綸吐出始末。

「抖音男神」耀樂昨（20）日突爆料，在自己16歲時遭男星炎亞綸硬上、偷拍性愛影片，怎料兩人分手後該影片卻在炎亞綸修手機時外流，導致他休學長達3年，對此，炎亞綸也隨即在社群發文道歉並還原事件過程，「對於過去的自己我並不覺得驕傲，在感情上我有很多的偏差、扭曲的作法」他提到，自己在2018年遭週刊爆料的同時，自己有許多影片都在網上流傳，，而這些被流傳的私密影像也時不時地折磨他。

他表示，那段時間有認真檢視自己的問題、缺點，也決心要成為更好的人「這些身上的傷疤和醜陋會跟著我一輩子，這一點我非常清楚，也不曾美化或逃避。要我重新面對一次當年面對過的錯誤，我心甘情願，因為這些都是我，沒有這些也不可能讓我大徹大悟」如今遭耀樂揭露過往得不堪，他也選擇面對「我知道我該面對、不逃避，直接看著自己腐爛的內在才能將腐肉清除，面對自己的扭曲才能將扭曲導正」並願意彌補及當面向對方道歉。

不過炎亞綸的道歉聲明發布後，耀樂凌晨突宣布將在今日中午召開記者會，似乎要正面對決炎亞綸，而他的貼文底下也湧入大批網友支持「請加油！勇敢的說出真相」、「一堆人替炎亞綸加油是什麼意思」、「希望公佈證據，如果有犯法就該讓炎好好面對司法」。

耀樂凌晨突宣布將在今日中午召開記者會。（圖／翻攝自耀樂IG）

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