炎亞綸近日遭抖音男神耀樂指控，過去在交往期間，違反其意願發生性行為並拍攝性愛影片，今（21日）又闖入耀樂的記者會鞠躬道歉，引起軒然大波，不過他除了桃色糾紛外，現又被飲料店的合夥人爆料他情緒控管差，直接曬出他飆罵髒話的對話，公開內幕。

據《ETtoday新聞雲》報導，炎亞綸和飲料店合夥人陳先生是在社群上認識，後來成為好友，因為理念不合爆發衝突，所以跟炎亞綸鬧翻，陳先生透露店主要是他在管理，因為炎亞綸不知道怎麼做飲料和SOP，結果他朋友來店裡要客制化被拒絕，卻遭炎亞綸在群組飆「X你媽」。

陳先生表示因為飲料客制化會影響風味，沒想到卻被炎亞綸辱罵，甚至撂下狠話：「他媽你們有哪一個賺得比我這個演戲的多？」最後情緒化地退出群組，種種因素讓陳先生退出經營權，更透露還有其他內幕，對話和錄音都有保留。

他認為至今沒聽到炎亞綸的一聲道歉，加上他離開時「被罵下流，且股份很難拿」，讓他合夥後才知道炎亞綸如此情緒化，對此，炎亞綸目前尚未回應。

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