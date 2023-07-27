夏和熙自稱為冰品小王子。（三立提供）

王彩樺坦言《我們這一攤》是她錄過最辛苦的實境節目。（三立提供）

夏和熙（左起）、王彩樺、樊仲哲今出席記者會。（三立提供）

夏和熙（左起）、王彩樺、樊仲哲今出席記者會。（三立提供）

王彩樺、夏和熙、樊仲哲今（27日）出席《我們這一攤》記者會。王彩樺、夏和熙吵吵鬧鬧，看得出感情相當好，夏和熙也爆料之前在日本錄影時，2人有喝過交杯酒確認彼此是「惡婆婆、惡媳婦」的關係。經過3個月的錄影，王彩樺坦言這是她錄製過最辛苦的實境節目，也意外爆料曾經因為夏和熙的一舉動走心。

王彩樺說：「那天大家都很忙，我負責挫冰機弄到快抓狂。他負責煮湯圓，叫我過去試吃，我就轉達說長官說太硬了，結果他摔了湯匙就走，我眼淚快掉下來，想說這個惡媳婦」。她表示當下很難過，默默自己一個人走到休息處望向天空，「我想說他怎麼這種態度，為什麼會這樣，後來我也開始反省我自己，一直跟自己對話，想說他平常不會這樣啊。我又想到說他又沒有月經，今天是怎麼了？我一直洗腦自己說他是很棒的小孩」。透露出道這麼多年，第一次被這種態度對待。

今天才知道的夏和熙，擔心王彩樺繼續爆料，急忙阻止她，「今天是記者會，不是抱怨大會！」他開玩笑說，當時有發現王彩樺消失，「我以為她去偷懶，那天真的太忙，我也疏忽這件事了，那天的客量跟備品超過我們的想像。」

自稱冰品小王子的他，昨才從泰國蘇美島返國，他笑說現在都有職業病，走到夜市都會注意大家是怎樣做生意，管線都怎樣安裝。愛買出名的他，被問到這次的戰利品，衣物都未買的他，竟然在星巴克買下整櫃的BLACK PINK聯名杯，耗資3萬多元。王彩樺聽到就說「我家要2個」，讓夏和熙哭笑不得。

《我們這一攤》由三立都會台、華視、日本極東電視台聯手打造，是第一個跨國合作實境節目。身經百戰的王彩樺因為工作全身痠痛淚灑夜市現場。她表示有次錄影做鐵板料理，因為瓦斯管線問題，延後一個半小時才開業，而這段時間她只好跟現場客人一直說笑話，等開賣時又被油燙到，做到最後情緒上來就爆哭。

最讓他們難忘一次，是在花蓮夜市，因為那是3個月以來唯一一次遇到下雨，而且是傾盆大雨，身體都濕透生意仍要繼續做，夏和熙笑說最擔心的其實是電線，就擔心會遇水漏電。