王彩樺、夏和熙、樊仲哲今（27日）出席《我們這一攤》記者會。夏和熙過去參與《全明星運動會》與江宏傑熟識，被問到江宏傑今在日本指控福原愛的記者會，夏和熙談言希望和平落幕，「過去因為小傑的關係，我們有跟小愛出去吃飯，那時候相處很快樂，希望可以順利解決掉。」

夏和熙說，針對今天的記者會沒有特別關心，倒是前陣子《全明星》隊友、草屯囝仔成員阿倉在台北舉辦婚禮，江宏傑有傳訊問他跟胡宇威怎麼沒出席，「那時候我跟胡宇威剛好在日本錄影，我們無法出席只能包禮金祝福。」他說有約吃飯，但還沒有約成，目前只能等江宏傑返台再約。

江宏傑有談過離婚的事？夏和熙表示沒有，「我姊姊也有小孩，我們那時候有約說他帶家人上來，我們幫他顧，讓他去放風」。

日前周刊報導，郭雪芙與從事餐飲業的Andy疑似交往，某次聚會時同時在場的夏和熙化身煙霧彈，與郭雪芙一同離開，他今笑說：「這件事情我覺得很荒唐，因為她真的單身很久，我也在這邊幫她公開徵友，她現在真的真的單身，不需要幫她擔心，她有自己的人生規劃。」