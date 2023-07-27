江宏傑今（27日）日本召開國際記者會，並宣布日本官司勝訴，喊話福原愛履行法院判決，不過福原愛提出5點聲明，強調「日本的裁定只是暫時處分，並不是最後的判決」，對此，江宏傑也發聲了。

福原愛不僅強硬發聲否認「綁架」，強調根本不是事實，更稱「日本的裁定只是暫時處分，並不是最後的判決」，且雙方律師窗口一直都有聯繫，「並無江宏傑所言完全無法有對接窗口」，指控江宏傑不但是在製造高衝突、甚至是在刻意撕裂家庭關係。

對此，江宏傑強調台灣的事和這次召開記者會無關，在日本法院已經做出公正裁判，他呼籲福原愛能夠尊重並配合日本司法。

江宏傑聲明全文：

謝謝各位的關心，就江宏傑先生與福原愛小姐間在日本之紛爭，日本法院已經做出公正裁判，希望福原愛小姐能夠尊重並配合日本司法，讓本事件早日落幕。

福原愛小姐提到雙方於台灣之事，本與此次召開記者會無關，根本無公開之必要，但福原愛小姐卻公開提及此事，請福原愛小姐尊重台灣司法且勿任意揭露台灣司法程序之相關事項。