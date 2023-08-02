電動車雖然發展快速，但要全面取代油電車並不容易，知名半導體分析師陸行之在臉書發文指出，日本汽車大廠豐田 (TOYOTA)公布今年第二季財報表現亮眼，他認為豐田還是很厲害，顯示上半年電動車殺價競爭，沒有撼動油車市場太多。

陸行之表示，豐田第二季營收是特斯拉四倍多，年增率還有17%，毛利率及營業利潤率分別為20%、11%，比特斯拉的18%、9.6%更好。

此外，豐田1.6個月的庫存月數也很穩定，資本開支79.7億美元，是特斯拉21億美元的近四倍。陸行之分析，豐田3萬美元車單價，比特斯拉的4.6萬美元低，以及折舊費用年減5%，相較特斯拉年增25%少很多，應該是財務勝出的關鍵。

陸行之強調，目前看起來電動車產業上半年大降價，似乎沒有撼動整體油車業跟著殺價，還是有一群死忠支持者。

陸行之提到，除了豐田，現代、賓士及BMW營業利潤率都比特斯拉高，他分析，特斯拉與其他電動車廠要打擊油車沒那麼簡單，可能要等到推出2萬至3萬美元低成本低價電動車，或全球廣設充電樁才有機會。