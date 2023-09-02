家長注意！一名3歲男童突然發高燒，就診發現是「急性蜂窩性組織炎」，必須住院否則情況危急，事後才知道，主要原因出在「膠鞋」身上。

粉專「鰻魚家家酒」時常分享親子互動，鰻魚媽昨（2日）發文提到，兒子去年10月才3歲半，曾因「急性蜂窩性組織炎」住院，元凶竟是一雙「膠鞋」。事發當天她帶2個孩子去麗寶樂園，兒子堅持要穿膠鞋，因為大小剛剛好，她建議用束帶才不會不舒服，沒想到兒子後來喊腳痛，一看發現左腳腫起來，腳後跟有被「咬腳」的磨擦痕跡，還有一點點水泡，只是兒子還是跳上跳下，似乎沒有很嚴重。

男童的腳腫起來，還起水泡。（圖／翻攝自鰻魚家家酒臉書）

殊不知，到了晚上10點多，兒子開始發燒，而且溫度越來越高，一番評估後決定帶去皮膚科診所，結果醫生告知是瀰漫性發炎，也就是「急性蜂窩性組織炎」，腫起來的部分裡面都是細菌，需要立刻住院。醫生解釋，水泡呈現「帶狀」，和束帶的位置不謀而合，推測就是束帶摩擦造成，由於幼兒抵抗力較弱，只要有一點小傷口，被細菌入侵就可能感染。

自從那次之後，鰻魚媽也沒再讓孩子穿膠鞋，她也提醒家長，若孩子有膠鞋，要特別注意「合腳」或「太緊」時，最好不要再穿，也要記得將束帶拉起來，否則很可能演變成急性蜂窩組織炎。

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