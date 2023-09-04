知名女星張柏芝18歲時演出周星馳電影《喜劇之王》，以精緻五官以及纖細身材獲得不少關注，近年來她將事業重心轉往大陸，上月卻因身體亮紅燈，取消8月所有工作，身體情況備受外界關心。不過，近日她與孩子在街頭遊玩的畫面被目擊，使其生夫的話題再度引發討論。

張柏芝2006年閃嫁男星謝霆鋒，婚後育有2子，可惜兩人的婚姻僅維持至2011年便宣布離婚，斬斷五年婚姻，並主要由女方撫養兩名兒子。此外，張柏芝恢單後，2018年無預警再度生下第三個兒子，而她平時也相當保護孩子，若曝光照片，常會以貼圖遮擋其面容。

不過，大陸一位知名狗仔「攝影劉大錘」近日在社群上更新一則捕捉到張柏芝與第三子在街頭閒逛的影片，其畫面中可見到她穿著一身黑色系服飾，打扮十分樸素，其子在一旁拿著玩具長劍揮舞、玩耍，模樣相當可愛。此外，由於該名狗仔在貼文中寫下「帶小兒子出門玩耍，沒見孩子親爸」等字句，使其生父的身分再度被提出來討論，不過也有網友留言：「別關注孩子」、「不要整天打擾人家，這是最基本的禮貌。」引發反彈聲浪。

事實上，張柏芝對於第三子的生父身分，一直十分保密，過去還曾有粉絲懷疑生父就是謝霆鋒。對此，他也火速發聲闢謠，表示：「我亦只是Lucas和Quintus的爸爸。」此外，張柏芝被問及生父的是何人時，僅回覆：「圈外的不可以嗎？」並未透露更多線索，使相關話題屢屢引發討論。