許多懷孕女子身體不適時，可能會請假在家安胎。一位在超商當正職店員的人妻表示，最近得知自己懷孕的她因為工作時下體出血，就醫後依醫師建議請了1天安胎假，沒想到卻被店長認為是沒事裝有事，在公司LINE群組進行檢討，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard以「懷孕了，沒有同事同情我」為題發文指出，最近懷孕的她工作時下體會流血，就醫後醫師建議休養2周，她也因此拿著診斷證明向店長請假，不過隔天店長和副店長找人代班時，竟把情況說得像是她沒事裝有事、造成同事困擾，還要原PO在LINE工作群組公開道謝、道歉。

原PO坦言，雖然醫師建議休養2周，最後她怕一次請太多假，同事沒有好臉色、公審她，於是只請1天假，但還是感到相當不滿，「如果真的沒有人，不是應該要由店長這種職位的人去請求其他門市員工支援嗎？而不是強迫孕婦，沒人可以幫我上班，於是我得上班」。

對此，許多網友紛紛回應，「身體重要，直接請假吧，不准就辭職，沒必要終老在一個公司，祝福妳，願妳與小寶寶身體健康平平安安，少子化的今天，每個媽媽都是英雄！」、「台灣的工作環境真的是廢到不行，低薪高工時事多福利少，現在連基本權益都要被剝奪，傻眼」、「應有的權益，不該是因為對方同情才給予，懷孕本來就不需要同情了，那些是勞基法給予妳的權益」。