羅一鈞（左）、王必勝（左二）為應變工作隊同仁打氣。（曹婷婷攝）

台南登革熱疫情持續嚴峻，至18日累計7608例，衛福部政務次長王必勝今下午南下視察疾管署南區管制中心應變工作隊，還將實地視察安南區海砂屋。他說，登革熱防治除靠科學、細心，最重要是耐心與韌性，他也針對反覆噴藥造成不便，特別表達「台南市民辛苦了」。

王必勝下午1點抵達疾管署南區管制中心，了解防疫同仁現況，並將拜會台南市長黃偉哲與市府團隊，有無任何資源上的需求及策略檢討，最後還叫前往安南區視察土地權責屬於國有財產署對的海砂屋防疫作為及後續善後處理。

王必勝說，疾管署副署長羅一鈞已於昨天進駐台南，他今天特別南下了解應變工作隊的工作情形，他提到，因應登革熱疫情，反覆噴藥造成市民很多不便，因此他也要跟台南市民說「台南市民辛苦了」。

他強調，防疫需要耐心與韌性，為了防疫以及趕快把疫情壓下來，還是需要市民多多配合，中央也會跟地方政府繼續合作，趕快把疫情控壓下來，這也是中央派員進駐地方的主要目的。