日本隊又在世界盃男籃賽上演逆轉戲碼了！儘管打到末節還一度落後13分，日本仍靠比江島慎、河村勇輝兩人火力扭轉戰局，特別是比江島慎末節還曾連拿9分，幫助日本86比77逆轉擊敗委內瑞拉，在17到32名排名賽取得第2勝(預賽成績保留)，目前仍最可能拿到本屆世界盃亞洲球隊最佳戰績(等同倫敦奧運門票)。

雙方打到第四節，日本曾以55比68落後，幸好靠著比江島慎、河村勇輝兩人攜手打出13比2攻勢追上，甚至打到最後1分55秒，比江島慎的快攻上籃命中還製造犯規，日本反以75比74超前，他的加罰也順利命中，日本取得兩分領先。

隨後比江島慎投進三分球，委內瑞拉也回應1顆三分球，但比江島慎又在最後47秒投進三分球，個人連拿9分，接著委內瑞拉搶投三分沒進，馬場雄大最後17秒完成空中接力上籃，幫助日本擴大領先到7分，暫停過後委內瑞拉再次搶投三分沒進，比賽勝負底定。

比江島慎今天投12中8，含三分球投7中6，攻下全場最高23分，新球季效力太陽隊的渡邊雄太也有21分、8籃板，河村勇輝19分、11助攻與4籃板，表現同樣很搶眼；委內瑞拉以索約20分最高，柯曼納瑞斯17分、8籃板。