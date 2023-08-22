大聯大第二季合併營收、營業淨利、稅後淨利及EPS均超越財測高標，分別季增8.2%、27%及238%達1566.9億元、24.66億元及23.17億元，EPS為1.14元。

大聯大表示，第二季在獲利的持續挹注及有效控管資產下，單季營運現金淨流入為52.43億元，連續三季度淨流入超過476億元，無論在財務結構及現金水位上均持續大幅改善；股東權益報酬率(ROE)及營運資產報酬率(Return on Working Capital, ROWC)分別為11.6%及7.5%。

大聯大表示，受惠於下游客戶持續投資網通暨周邊設備、伺服器，自動化需求帶動工業電子，以及車用電子等非3C市場應用持續強勁，加上北美與東南亞等地客戶陸續投產，帶動半導體及相關電子零組件需求。

展望2023年第三季，若以新台幣31元兌1美元匯率假設，大聯大預估營業收入為1640億至1740億，季增加4.7%~11%，預估毛利率介於3.7%~3.9%，預估營業利潤率則在1.5%~1.7%，預估稅後淨利為11.91億元至15.14億元，預估EPS為0.71元至0.9元，第三季獲利會相較第二季下滑，主要是因為有所得稅未分配盈餘的一次性獲利所致。