去年中起是房市交易量的轉折點，去年上半年平均每月全台買賣移棟棟數約2.8萬棟，去年下半年則急縮至每月2.4萬棟，今年上半年更降至2.3萬棟左右，不過近三個月交易則有緩步回升，自5月起已是連續三個月超過2.5萬棟。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，7月建物買賣移轉棟數反映6月至7月初的市況，因民眾對於通膨常態化的預期，購屋意願仍高，但期待價格有修正空間，但屋主讓價意願低，買賣雙方價格認知仍有部分落差，使得交易量較6月略減2.7％。

也由於去年交易量「開高走低」，今年年增率呈現逐中步收歛，第一季較去年衰退24％、第二季衰退幅度則收歛至13％，7月則有5.6％的正成長。

今年前七月全台買賣移轉棟數為16.45萬棟、年減15.6％，仍創五年來新低，就各縣市來看，全台僅有交易規模較小的嘉義縣、金門、澎湖較去年同期增加，六都直轄市衰退幅度普遍在12.7～18.6％間，新竹縣年減31.3％為全台最高，宜蘭及彰化衰退幅度亦在二成以上。

陳金萍表示，今年經濟成長下修，全年交易量縮態勢已經確立，不過自2019至2022年住宅類建照核發量持續創高，2022年更高達18.1萬戶，住宅新增供給量大增，並逐步進入完工交屋的高峰期，加上政策變數已大致底定自住、長期置產需求穩定，價格還是成交關鍵，若能拉近買賣雙方價格認知差距，後續房市仍可期待，全年全台交易量仍有機會挑戰29萬棟大關。