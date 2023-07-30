民眾黨總統參選人柯文哲在CORNER MAX展演館舉行「KP SHOW」個人演唱會，為總統大選造勢。媒體人吳子嘉表示「有效」，在四腳督的情況下，柯文哲在20到29歲年輕人支持度是40%；但三腳督的情況下，在20到29歲的支持度，柯文哲以33.8％輸給民進黨參選人賴清德的35.6％。

有網友29日在《董事長開講》網路直播節目中問到，「柯文哲開演唱會，這套模式看起來有點荒謬， 但比起乏味沉悶的藍綠兩黨來看，這招是否有效呢？」吳子嘉回應表示，「有效」。

吳子嘉指出，在四腳督的情況下，柯文哲在20到29歲的年輕人支持度是40%。可是有個問題很麻煩，賴清德已經35.4%，兩人差距不大。國民黨總統參選人侯友宜則為6.5%，鴻海創辦人郭台銘9.5%。

吳子嘉接著表示，在30到39歲支持度，賴清德為26.9%，柯文哲32.0％，還是很高。但是這次有個現象，讓柯文哲非常緊張，因為賴清德在40到49歲的支持度33.6％，已經開始勝過柯文哲的28.7％；60到69歲以上，柯文哲則是全面敗了。

吳子嘉點出，在年輕人部分，柯文哲確實有優勢，他唱歌跳舞，做些文青活動，對年輕人是有魅力的。

不過，吳子嘉卻指出，在三腳督的情況下，柯文哲非常危險。在20到29歲，賴清德35.6％，柯文哲33.8％。柯文哲在三腳督得情況下，年輕票已經輸給賴清德；60到69歲以上的老年票，賴清德48.1％，柯文哲9.7％；70歲以上，柯文哲是6.3％。柯文哲從50歲以上，就開始大幅度落後，按照選票結構，柯文哲單獨是不可能勝選的。

吳子嘉指出，賴清德沒有去辦演唱會、沒有進行年輕活動，還是用傳統方式打選戰，但是他的年輕選票已經追趕柯文哲，所以爭取年輕票、進行年輕活動，辦演唱會並不是唯一的方法。賴清德沒有做這件事情，卻一樣開始成長。所以有不同的方法，可以達到最同樣的目標，要小心民進黨是選舉是非常高招的一個政黨。