距離2024年總統大選投票僅剩半年的時間，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲等藍綠白三黨積極備戰。媒體人吳子嘉公布最新的7月大選民調表示，2024選總統絕不投票給誰，或最不希望看到誰當選總統，賴清德高居第一。

吳子嘉29日在《董事長開講》網路直播節目中表示，「2024選總統絕不投票給誰，或最不希望看到誰當選總統」，高居第一名的是賴清德29.1％，反對柯文哲的是17.7％；反對侯友宜是16.1％；反對郭台銘12.6％。

另外，針對「若鐵票指『唯一支持某候選人或某政黨否則不投票』，民眾自認2024總統選舉是誰的鐵票」，吳子嘉指出，會去投票、但自認不是誰鐵票的有43.1％。但是賴清德的鐵票21.8％最高；侯友宜的鐵票10.9％；柯文哲鐵票大概9.1％；郭台銘鐵票5.0％。

總而言之，吳子嘉指出，賴清德的爭議性最大，反對他的有3成到3成5，百分之百支持他的有2成到2成5，所以賴清德目前就打基本盤。